مدريد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسيحل فريق برشلونة ضيفا على ريال مدريد غدًا في الجولة الـ 26 من الدوري الأسباني لكرة القدم .ويسعى فريق برشلونة إلى إبعاد آمال فريق ريال مدريد من المنافسة في الدوري الأسباني لكرة القدم ، ويعود برشلونة إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" حيث حقق الاربعاء الماضي فوزًا كبيرًا على ريال مدريد 3 - صفر في إياب نصف نهائي الكأس ، برغم أفضلية ريال في أول ستين دقيقة من المباراة قبل انتفاض الهداف الأوروغوياني لويس سواريز ومساهمته الفاعلة في الأهداف الثلاثة.وفي حال فوز برشلونة غدًا سيبعد حامل لقب الدوري بـ 12 نقطة عن غريمه التاريخي ريال مدريد في الصدارة قبل 12 مرحلة على نهاية الليغا .ويتفوق برشلونة في المواجهات الأخيرة على ريال، إذ هزمه أربع مرات في آخر ست مباريات في أرضه حيث كان يسجل ثلاثة أهداف أو أكثر خلال انتصاراته. وهذا الموسم لوحده، سجل برشلونة 9 أهداف في مرمى خصمه مقابل اثنين للريال ، وذلك بعد فوز كبير في ذهاب الدوري 5-1 أطاح المدرب جولن لوبيتيغي وأتى بالأرجنتيني سانتياغو سولاري مدرب الرديف "كاستيا" الذي دعا لاعبيه "للنهوض سريعا" من الكبوة الأخيرة .ويأمل أتلتيكو مدريد الثاني الاستفادة بحال خسارة برشلونة، وتقليص الفارق إلى أربع نقاط بحال فوزه الأحد على مضيفه ريال سوسييداد الثامن الذي لم يخسر في آخر ثماني مباريات.ويلعب غدا إسبانيول مع بلد الوليد ، ويلتقي اشبيلية الخامس مع هويسكا الأخير .وتتركز الانظار أيضا على لقاء خيتافي الرابع والحالم بتأهل تاريخي إلى دوري الابطال، إذ يحل على ريال بيتيس السابع في مباراة قوية بعد غد الأحد .// انتهى //18:46ت م0112