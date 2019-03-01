نيويورك 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 1 مارس 2019 م واسارتفعت المؤشرات الرئيسة للأسهم الأمريكية عند الافتتاح اليوم مع إظهار بيانات أن ضغوط التضخم تبقى تحت السيطرة وهو ما يبرز، بالإضافة إلى نمو اقتصادي متباطئ، موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي في ”التحلي بالصبر“ بشأن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة هذا العام.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 103.67 نقطة، أو 0.40 في المئة، إلى 26019.67 نقط ، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 13.73 نقطة، أو 0.49 في المئة، إلى 2798.22 نقطة ، وقفز المؤشر ناسداك المجمع 54.92 نقطة، أو 0.73 في المئة، إلى 7587.45 نقطة.// انتهى //18:48ت م0113