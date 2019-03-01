جدة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأدانت منظمة التعاون الإسلامي عملية التفجير الانتحارية التي نفذها أحد الإرهابيين أمام فندق كبير في العاصمة الصومالية مقديشو يوم أمس، بالإضافة إلى اقتحام مقاتلين أحد المطاعم، وأسفر الحادثان عن مقتل العشرات.وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسالمي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، تعازيه إلى حكومة الصومال وذوي الضحايا في الحادثين، مؤكداً في الوقت ذاته على وقوف المنظمة ودعمها التام للجهود المتواصلة للصومال لتحقيق الاستقرار والسلام بما يخدم مصالح الشعب الصومالي.// انتهى //19:18ت م0114