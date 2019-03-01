السيح 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسناقشت لجنة التنمية السياحية بالخرج، الاستعدادات لإقامة مهرجان الألبان بمدينة السيح ، بعد صدور موافقة سمو أمير منطقة الرياض على إقامة المهرجان ، وذلك في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة محافظ الخرج رئيس اللجنة مساعد بن عبدالله الماضي.‎وناقشت اللجنة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، ‏وعدداً من التقارير وأوراق العمل المتعلقة بالقطاع السياحي والتراثي في مدن ومراكز وقرى الخرج ، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .// انتهى //19:19ت م0116