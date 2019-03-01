اقتصادي / سياحة الخرج تستعد لإقامة مهرجان الألبان بمدينة السيح
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
السيح 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
ناقشت لجنة التنمية السياحية بالخرج، الاستعدادات لإقامة مهرجان الألبان بمدينة السيح ، بعد صدور موافقة سمو أمير منطقة الرياض على إقامة المهرجان ، وذلك في اجتماعها الذي عقد مؤخراً برئاسة محافظ الخرج رئيس اللجنة مساعد بن عبدالله الماضي.
وناقشت اللجنة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ، وعدداً من التقارير وأوراق العمل المتعلقة بالقطاع السياحي والتراثي في مدن ومراكز وقرى الخرج ، واتخذت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .
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19:19ت م
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