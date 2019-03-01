الأمم المتحدة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأكدت الأمم المتحدة وفاة ما لايقل عن 84 شخصًا معظمهم أطفال منذ ديسمبر الماضي وهم في طريقهم إلى مخيم الهول في شمال شرقي سوريا بعد فرارهم من تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة دير الزور.وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه في إفادة صحفية إن المنظمة الدولية ”قلقة للغاية“ لمحنة آلاف المدنيين الذين يفرون من الباغوز بريف محافظة دير الزور بعد قتال مكثف.وأوضح أن مخيم الهول في محافظة الحسكة بشمال شرقي سوريا يأوي 45 ألف شخص على الأقل منهم 13 ألفًا فروا من دير الزور خلال الأسبوع الماضي.وقال لايركه ”وصل كثير منهم وهم يعانون من الإرهاق والجوع والمرض“ ، مضيفًا أن 90 في المئة منهم نساء وأطفال.وأضاف ”الرحلة إلى هذا المخيم طويلة وشاقة جدًا، وحتى الآن تفيد التقارير بحدوث أكثر من 84 حالة وفاة على ذلك الطريق بتلك المنطقة. ثلثا الوفيات أطفال دون سن الخامسة “.وأوضح نقلًا عن تقارير لوكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات إغاثة على الأرض أن 175 طفلًا يخضعون للعلاج بالمستشفيات من سوء تغذية حاد.// انتهى //19:26ت م0117