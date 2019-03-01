الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين وقعا في مدينة الموصل العراقية والعاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.وجدد المصدر التأكيد على رفض المملكة لهذه الأعمال الإرهابية الآثمة، ووقوفها إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمًا العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية العراق وجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقتين، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //19:28ت م0119