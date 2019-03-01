الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأقام نادي الفروسية بالرياض اليوم الجمعة حفل سباقه الـ (57) على مساهمة ورعاية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) .واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الخامس تقديرية نادي الفروسية والشوط السابع هدية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب ناصر الغشيان مدرب الجواد ( وقور ) العائد ملكيته لإسطبل فؤاد بن محمد الغشيان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس كما سلم المزروع الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية لنايف بن فيحان المنديل بعد فوز الجواد ( مايبول ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .وسلّم المزروع الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب فواز الغريبان مدرب الجواد ( نوايف نساح ) العائدة ملكيته لإسطبل أبناء فيصل بن محمد بن صيفان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع .// انتهى //19:28ت م0120