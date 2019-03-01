رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباقه الـ (57) على مساهمة ورعاية نادي الفروسية
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
أقام نادي الفروسية بالرياض اليوم الجمعة حفل سباقه الـ (57) على مساهمة ورعاية نادي الفروسية ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439 / 1440هـ (2018 / 2019م) .
واشتمل السباق على عشرة أشواط ، وكانت الأشوط الرئيسية هي الشوط الخامس تقديرية نادي الفروسية والشوط السابع هدية نادي الفروسية والشوط التاسع مساهمة نادي الفروسية .
وسلّم مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع الجائزة التقديرية للمدرب ناصر الغشيان مدرب الجواد ( وقور ) العائد ملكيته لإسطبل فؤاد بن محمد الغشيان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط الخامس كما سلم المزروع الشيك الأفتراضي لهدية نادي الفروسية لنايف بن فيحان المنديل بعد فوز الجواد ( مايبول ) العائد ملكيته لإسطبل أبناء فيحان بن فيصل المنديل الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط السابع .
وسلّم المزروع الشيك الأفتراضي لمساهمة نادي الفروسية للمدرب فواز الغريبان مدرب الجواد ( نوايف نساح ) العائدة ملكيته لإسطبل أبناء فيصل بن محمد بن صيفان الذي حقق المركز الأول في سباق الشوط التاسع .
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19:28ت م
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