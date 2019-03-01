جيزان ٢٤ جمادى الآخرة ١٤٤٠هـ الموافق ٠١ مارس ٢٠١٩م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم إلى المنطقة بعد تمتع سموه بإجازته.وكان في استقبال سموه بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.كما كان في استقبال سموه وكيل إمارة المنطفة للحقوق علي بن حسين عقيل ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والمسؤولين بالمنطقة.// انتهى //19:43ت م0125