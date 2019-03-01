جيزان 24 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 01 مارس 2019م واسنظم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة اليوم ، سباقًا رياضيًا للمشي ، بعنوان " صحتك في مشيك " ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .وشارك 50 متقاعدًا في السباق لمسافة 1500 متر ، حيث شهد السباق تفاعلاً كبيراً سواء من قبل المتسابقين ، أو من قبل المتابعين من زوار الكورنيش وسط أجواء حماسية .وفي الختام كرّم مدير عام فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان وليد العطار الفائزين بالمراكز الأولى ، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين للتنظيم .// انتهى //20:30ت م0127