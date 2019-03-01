رياضي / 50 متقاعدًا يشاركون في سباق المشي بجازان
الجمعة 1440/6/24 هـ الموافق 2019/03/01 م واس
جيزان 24 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 01 مارس 2019م واس
نظم فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان بالتعاون مع مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة اليوم ، سباقًا رياضيًا للمشي ، بعنوان " صحتك في مشيك " ، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان .
وشارك 50 متقاعدًا في السباق لمسافة 1500 متر ، حيث شهد السباق تفاعلاً كبيراً سواء من قبل المتسابقين ، أو من قبل المتابعين من زوار الكورنيش وسط أجواء حماسية .
وفي الختام كرّم مدير عام فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة جازان وليد العطار الفائزين بالمراكز الأولى ، إلى جانب تكريم الرعاة والداعمين للتنظيم .
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20:30ت م
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