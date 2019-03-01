القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأدانت جامعة الدول العربية اليوم، حادث التفجير الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشيو.وقدم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، تعازيه للصومال، قيادةً وحكومةً وشعباً، في الضحايا الاعتداء الآثم، مؤكدًا في الوقت نفسه التزام الجامعة الكامل بالوقوف بجانب الحكومة الصومالية في حربها ضد الإرهاب والقضاء على التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في الصومال.// انتهى //20:33ت م0128