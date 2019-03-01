بيروت 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستغلب فريق الأنصار بثنائية نظيفة أمام فريق الراسينغ بيروت في اللقاء الذي أقيم اليوم على ملعب بيروت البلدي ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري اللبناني لكرة القدم.وفي مباراة أخرى انتهت المواجهة التي جمعت ناديي طرابلس والتضامن صور بنتيجة التعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب مدينة طرابلس.ورفع طرابلس رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 14، نفس عدد نقاط الراسينغ صاحب المركز العاشر، فيما أصبح رصيد التضامن صور 16 نقطة فيما رفع الأنصار رصيده على 37 نقطة.// انتهى //20:37ت م0129