الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسقاد اللاعب الإيطالي سبيستيان جوفينكو فريقه الهلال للفوز بصعوبة على ضيفه الفيصلي بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن الجولة الـ 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل جوفينكو هدفي الهلال في الدقيقتين 18 و 79 ، فيما سجل هدف الفيصلي البرازيلي روسي في الدقيقة 49 من الشوط الثاني ، وبذلك يعزز الهلال صدارته للدوري برصيد 55 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الفيصلي عند النقطة 30 في المركز الثامن.// انتهى //20:53ت م0132