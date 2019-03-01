الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستوج عضو لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كامل الموسى فريق الأهلي بطل الدوري الممتاز للبراعم لكرة القدم تحت 13 عامًا.واختتمت اليوم الجمعة منافسات الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا بإقامة مباريات الجولة الـ 14 والأخيرة التي جمعت القادسية مع الأهلي، والهلال مع النصر، والاتحاد مع الفتح، والاتفاق مع الشباب, على ملعب نادي القادسية بالخبر، اختتم الأهلي بطل المسابقة مبارياته بتحقيق الفوز على القادسية بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 36 نقطة في المركز الأول، فيما توقف رصيد القادسية عند 7 نقاط في المركز الثامن.وحقق الهلال فوزًا على ضيفه النصر بنتيجة 3-2 رافعًا رصيده لـ 29 نقطة ليحسم مركز الوصافة، فيما توقف رصيد النصر عند 9 نقاط في المركز السابع.وحسم الشباب مباراته أمام مضيفه الاتفاق بالفوز 2-1 رافعًا رصيده لـ 11 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الخامس.وفاز الاتحاد على ضيفه الفتح بهدف نظيف رافعًا رصيده لـ 27 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن الفتح الثالث صاحب نفس الرصيد.// انتهى //20:55ت م0133