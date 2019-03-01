القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأدانت مشيخة الأزهر، التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من أحد الفنادق في العاصمة الصومالية مقديشو مساء أمس، وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.وأكد الأزهر في ببان له اليوم على موقفه الثابت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، وتتنافي مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولي بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته.// انتهى //20:56ت م0134