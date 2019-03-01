الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستمكن رجال حرس الحدود والدفاع المدني بمحافظة أملج بمنطقة تبوك من إنقاذ مواطن سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية بمركز الشبعان.وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنّام القريني أن فرق البحث والإنقاذ بمحافظة أملج تمكنت من الوصول لشخص سقط من علو إحدى المرتفعات الصخرية في إحدى المتنزهات التابعة لمركز الشبعان اليوم، أثناء تجوله فيها، وتعرض لإصابة متوسطة وبعض الكدمات حيث تم تقديم المساعدة الأولية، والاتصال بالدفاع المدني والهلال الأحمر، وتم إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى أملج، وحالته مستقرة الآن - ولله الحمد -.وحث المتحدث الرسمي لحرس الحدود عموم المواطنين والمقيمين من المتنزهين ومرتادي الشواطئ إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع قواعد السلامة، مذكرًا برقم التواصل مع طوارئ حرس الحدود (994)، في الحالات الطارئة - لا قدر الله -.// انتهى //20:57ت م0136