الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسحقق منتخب القوات الجوية بطولة كرة الطاولة في منافسات دورة الألعاب الرياضية للقوات المسلحة وحل منتخب القوات البرية في المركز الثاني فيما حقق منتخب القوات البحرية المركز الثالث.وتوج مدير مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة اللواء الطبيب إبراهيم بن حمد الناصر الفرق الفائزة في البطولة.وقال اللواء الناصر في ختام التتويج : إن الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة (حفظها الله ) للدورات الرياضية لأفراد القوات المسلحة يأتي من حرصها على تنمية قدراتهم الصحية والعقلية والبدنية وضمان استمرارهم باللياقة البدنية والجاهزية العالية لأداء المهمات الموكلة إليهم بكفاءة عالية.وأضاف : إن من منطلق دورنا في تقديم الخدمات الطبية لجميع منسوبي القوات المسلحة حرصنا في الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة ممثلة في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة على توفير جميع الامكانيات الإسعافية والعلاجية وتجهيز عيادات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية ويعمل بها طواقم ذوو كفاءة عالية وهذا يأتي توازيا مع الجهود الواضحة التي تقدمها اللجنة المنظمة للبطولة ، مقدماً التهاني والتبريكات للفرق الفائزة في هذه البطولة وتمنى التوفيق للمنتخبات الأخرى التي لم يحالفها الفوز .من جانب آخر رعي مساعد قائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن فالح بن عبد الرحمن الفالح المباراة النهائية لكرة القدم صالات بين منتخبي القوات الجوية والحرس الملكي وتمكن منتخب القوات الجوية من تحقيق اللقب في مباراة مثيرة بين الطرفين بنتيجة 6-4 وفي نهاية اللقاء قام اللواء الفالح بتتويج منتخب الجوية، بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية، كما سلم الميداليات الفضية لمنتخب الحرس الملكي صاحب المركز الثاني، والميداليات البرونزية إلى منتخب البرية صاحب المركز الثالث.وأعرب اللواء الفالح عن سعادته بالنجاحات التي تحققها البطولة كما أشاد بما شاهده من جهود مميزه سواء من اللجنة المنظمة أو من اللجنة الفنية.// انتهى //21:01ت م0137