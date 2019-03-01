الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم الجمعة منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بإقامة 10 مباريات حيث التقى لحساب المجموعة الأولى الدرعية مع البكيرية، والجندل مع المزاحمية،والساحل مع السد، والصقور مع التقدم، والرياض مع الحجاز، والأخدود مع الغزوة.ولحساب المجموعة الثانية التقى الدرع مع حطين، والشرق مع الخلود، ووج مع عرعر، والحائط مع العربي.وعلى ملعب إعداد القادة حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الدرعية مع البكيرية، ليرفع الدرعية رصيده لـ 15 نقطة في المركز العاشر، فيما عزز البكيرية صدارته للمجموعة الأولى بـ 39 نقطة ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الرياض مع الحجاز، ليرتفع رصيد الرياض لـ 13 نقطة في المركز الحادي عشر، فيما ارتفع رصيد الحجاز لـ 32 نقطة في المركز الثاني ، وتعادل الجندل أمام ضيفه المزاحمية بنتيجة 2-2 رافعًا رصيده لـ 31 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد المزاحمية لـ 16 نقطة في المركز الثامن.وحسم التعادل السلبي مباراة الساحل مع السد، ليرفع الساحل رصيده لـ 26 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد السد لـ 28 نقطة في المركز الرابع ، وتغلب الأخدود على الغزوة بخماسية نظيفة رافعًا رصيده لـ 22 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الغزوة عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر ، وفاز التقدم على مضيفه الصقور بنتيجة 3-0 رافعًا رصيده لـ 28 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الصقور عند 16 نقطة في المركز التاسع.ولحساب المجموعة الثانية تعادل الدرع مع حطين بنتيجة 1-1 رافعًا رصيده لـ 22 نقطة في المركز السادس، فيما ارتفع رصيد حطين لـ 29 نقطة في المركز الثاني ، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الحائط مع العربي، ليرفع الحائط رصيده لـ 19 نقطة في المركز التاسع، فيما ارتفع رصيد العربي لـ 19 نقطة أيضًا في المركز الثامن ، وتعادل الشرق أمام الخلود بدون أهداف ليرفع رصيده لـ 26 نقطة في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد الخلود لـ 25 نقطة في المركز الخامس ، وحسم التعادل السلبي أيضًا مباراة وج مع عرعر، ليرفع وج رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد عرعر لـ 17 نقطة في المركز العاشر.وتختتم منافسات الجولة غدًا السبت بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية حيث يلتقي الثقبة المتصدر بـ 34 نقطة مع عفيف الثاني عشر بـ 16 نقطة على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالخبر، فيما يواجه الجبيل السابع بـ 21 نقطة مع ضيفه الوطني الحادي عشر بـ 16 نقطة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية.// انتهى //21:08ت م0139