المنامة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة تجارية في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص.وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين، كما تؤكد تضامن مملكة البحرين مع جمهورية الصومال الفيدرالية ضد كل أشكال الإرهاب، مشددة على موقف مملكة البحرين الراسخ الذي ينبذ كل أنواع العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز الجهود الدولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة التي تزعزع الأمن والسلم.// انتهى //21:44ت م0145