الصياهد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسجذب ركن "ألعاب زمان"، زوار القرية السعودية للإبل ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختة الثالثة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض ، حيث نال الركن استحسان وإعجاب الزوار الذين تمكنوا من خوض التجربة و مزاولة الألعاب الشعبية القديمة.وشهد الركن حضوراً كثيفاً من مختلف الفئات العمرية لمزاولة الألعاب التي وفرها المنظمون، ومنها "لعبة الكيرم، والمصاقيل، شد الحبل، البلوت، والدنينة"، كما استهوت "لعبة الكيرم والمصاقيل" الأطفال والشباب ، واعتماد مؤديها بشكل رئيس على المهارات البدنية ودقة التفكير لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.يذكر أن القرية السعودية للإبل تشرع أبوابها لاستقبال زوار مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل من الساعة 10.00 صباحا وحتى 10.00 مساءً.// انتهى //21:49ت م0147