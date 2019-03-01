الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسنظمت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة بالإدارة العامة للموارد البشرية، مساء أمس ، حفلاً تكريمياً لمنسوبيها المتقاعدين لهذا العام 1440هـ.وقال معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، في كلمة بهذه المناسبة : ‏يطيب لي ويسرني أن ألتقي في هذا اليوم برجال أوفياء خدموا دينهم ووطنهم وولاة أمرهم مدة طويلة من أعمارهم حتى قاموا بما يجب عليهم في مجال عملهم ومحيط بيئتهم التي عملوا فيها حتى حان وقت انتهاء مدة عملهم في هذه الوظيفة ‏ولكن العطاء والوفاء والبذل لا ينقضي ولا ينقطع مادام الإنسان قادراً على ذلك.وأضاف معاليه: إن خدمة الدين ثم المليك والوطن لا أمد ولا وقت لها ما دام الإنسان مستطيعاً وقادراً على القيام بذلك فإن خدمة الدين ثم هذا الوطن العظيم المملكة العربية السعودية وخدمة ولاة الأمر -حفظهم الله- فيما يرضي الله جل وعلا من الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى.وبين أن خدمة هذا الجهاز المبارك الذي لا نظير ولا مثيل له في العالم أجمع وليس هناك جهاز يماثله في كل الدول الأخرى، وهذا من منة الله وفضله على هذه الدولة المباركة ‏التي أقامت جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏والتي هي بحق من مناقب هذه الدولة وخصائصها وفضائلها ومن منن الله عليها ومن وفقه الله لأن ينتسب له فينال هذا الشرف والفضل والكرم الذي خص به.وأوصى معاليه بحسن العمل والبذل والعطاء في خدمة هذا الوطن وولاة الأمر وقال: كلنا على ثرى هذا الوطن رجال نخدمه وندافع عنه ونقوم بالواجب الشرعي والوطني تجاهه.ودعا معاليه الله جل وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - خير الجزاء على ما قدموه لهذه الرئاسة العامة ومنسوبيها.بعد ذلك تم تسلم الهدايا للمتقاعدين، يحضور قيادات الرئاسة وجمع من المسؤولين.// انتهى //21:50ت م0148