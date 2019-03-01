أبوظبي 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، عددًا من وزراء الخارجية المشاركين في الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي افتتحت أعمالها اليوم في أبوظبي.واستقبل سموه كلًا من وزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليشكانو، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والتكامل الإقليمي والفرنكوفونية في جمهورية الجابون عبدالرزاق غي كامبوغو، ووزير خارجية كازاخستان بيبوت أتامكولوف، ووزير خارجية قيرغيزستان تشينغيز أيداربيكوف.كما استقبل سموه، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عبدالعزيز كاملوف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية سيراليون الدكتور علي كابا، ووزير خارجية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين، ووزير خارجية أفغانستان صلاح الدين رباني.ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد بأصحاب المعالي وزراء الخارجية المشاركين في أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشيرًا سموه إلى العلاقات المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات ودولهم والحرص المستمر على تعزيزها في المجالات كافة.وأكد سموه حرص دولة الإمارات على تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي كمنظمة دولية بارزة تعمل على تعزيز السلم والأمن الدوليين بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار بالمجتمعات، مشيرًا إلى الدور الهام الذي قدمته المنظمة على مدار 50 عاماً وتصديها للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي والعمل على توحيد جهود الدول الأعضاء من أجل مواجهتها انطلاقاً من رسالتها القائمة على تعزيز السلم والأمن والاستقرار في المجتمعات.// انتهى //21:52ت م0149