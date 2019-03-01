صامطة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسنظمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة مساء اليوم ، دورة تدريبية بعنوان "مبادئ إدارة الأعمال " قدمها المدرب محمد العقيلي، وذلك بقاعة الاحتفالات بالكلية.وهدفت الدورة التى شارك فيها ٢٥ متدرباً لتطوير مهاراتهم وقدراتهم لمواكبة احتياجات سوق العمل في منشآت القطاعين العام والخاص لوضع السياسات ورسم الاستراتيجيات الطويلة المدى للمنظمة ، و فهم تحديات العلاقة بين المنظمة وبيئتها الخارجية و إكسابهم المهارات في استخدام التكنولوجيات الحديثة في العملية الإدارية.// انتهى//21:52ت م0150