المنامة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأدانت وزارة خارجية مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الموصل بجمهورية العراق، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.وأكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين مع جمهورية العراق الشقيقة في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحية وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف ترويع الآمنين وتهديد الأبرياء، فإنها تجدد موقف مملكة البحرين الثابت الرافض بشدة لكل صور العنف والتطرف والإرهاب.// انتهى //21:54ت م0151