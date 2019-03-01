الصياهد 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم منافسات فئة الجمل بشوط الـ30 في لون المجاهيم، حيث أعلنت لجان التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تتويج منقية سيف بن حفيظ المزروعي بالمركز الأول، فيما حلت منقية محمد عوض المنهالي في المركز الثاني، وجاء ت منقية عامر بن سعد الفهيدة في المركز الثالث، وحلت في المركز الرابع منقية سعيد بن محسن الفلاحي، بينما جاءت منقية محمد فهد الدوسري في المركز الخامس.من جهة أخرى، تنطلق غدًا منافسات الـ 50 في لون المجاهيم بمنافسة قوية بعد تأهل 12 منقية وتجاوزها فحوصات اللجان الطبية للكشف والتأكد من خلوها من العبث، وكانت لجان التحكيم الأولية استقبلت اليوم المنقيات المشاركة في فئة (100 جمل – مجاهيم)؛ تمهيدًا لإجراء الفحوصات الطبية لها غدًا السبت قبل دخولها المنافسات .// انتهى //22:20ت م0153