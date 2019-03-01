الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستوج فريق أحد ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة للشباب بعد الفوز على السلام 55-77 في ختام الجولة 18 والأخيرة من البطولة، واحتل مضر المركز الثاني خلف أحد.وسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة مصطفى القبلي الميداليات الذهبية وكأس البطولة لفريق أحد.وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد وأعضاء مجلس الإدارة التهنئة لنادي أحد بمناسبة تحقيق البطولة.//انتهى //22:20ت م0154