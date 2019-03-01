عمّان 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستغلب فريق الفيصلي على السلط بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد السلط، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من منافسات دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.وبهذه النتيجة، قفز الفيصلي إلى صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 32 نقطة، في حين تجمد رصيد السلط عند 27 نقطة في المركز الرابع.وفي المباراة الثانية، فاز الحسين أربد على الصريح بثلاثة أهداف دون مقابل؛ ليرفع الحسين أربد رصيده 19 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الصريح عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.وفي المباراة الثالثة، تغلب البقعة على ذات راس بهدفين دون مقابل، ليرفع البقعة رصيده 16 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ذات رأس عند 5 نقاط في المركز الأخير.// انتهى //22:20ت م0155