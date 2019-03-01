الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستعادل فريق الأهلي مع نظيره الاتحاد بهدف لكل منهما اليوم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وسجل للاتحاد أولًا رومارينهو في الدقيقة (70)، وأدرك التعادل للأهلي عمر السومة في الدقيقة (80)، ليبقى الأهلي في المركز الخامس بـ37 نقطة، فيما أضاف الاتحاد نقطة إلى رصيده إذ جمع 16 نقطة في المركز الرابع عشر .// انتهى //23:13ت م0162