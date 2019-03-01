بريدة 24 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 01 مارس 2019م واسأنهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم استعداداتها لليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام الذي يصادف الأحد القادم‬ تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا ", حيث بدأت إدارات الدفاع المدني بالمنطقة استعداداتها لهذه المناسبة منذ وقت مبكر من خلال عقد الاجتماعات التحضيرية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .وبين مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الصالح ، أن المنطقة ستشهد هذا العام العديد من الفعاليات الموجهة لمختلف شرائح المجتمع لاسيما تلك الموجهة للطفل تطبيقاً لشعار هذا العام, بالإضافة إلى فعاليات توعوية متعددة منها المعارض التوعوية التي سيتم تنفيذها في عددٍ من الأسواق والمجمعات التجارية وكذلك النشرات والكتيبات والمطويات والهدايا التي تحمل العبارات الإرشادية ، كما سيتم تدشين حملة كاشف الدخان التي تركز على أهمية اقتناء كواشف دخان في المنازل .وقدم اللواء الصالح شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على ما يحظى به الدفاع المدني من رعاية واهتمام ، وتفعيل لأهمية التوعية ونشرها بين أفراد المجتمع.// انتهى //23:31ت م0164