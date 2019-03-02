الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واساختتمت اليوم الجمعة مباريات دور الـ16 من منافسات كأس الاتحاد السعودي لكرة الصالات التي شهدت 5 مواجهات.ونجح فريق النهضة في الفوز على المجد بسبعة أهداف مقابل ثلاثة، في الوقت الذي تمكن فيه القادسية من الفوز على العلمين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وحسمت ركلات الترجيح مباراة الريان والجبلين حيث فاز الريان بركلات الترجيح ، وفاز مصده على الفاو بسبعة أهداف مقابل ثلاثة فيما انتصر جرش على السروات بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.وبذلك تتأهل أندية (النهضة، والقادسية، والريان، ومصده، وجرش) لتنضم إلى الأندية التي تأهلت سابقاً إلى دور ال8 وهي (الاتفاق والشعيب والعرض).// انتهى //00:04ت م0165