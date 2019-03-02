القاهرة 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نظيرة السوداني عمر البشير، عبّر خلاله عن خالص تعازيه للشعب المصري ولأسر ضحايا حادثة محطة مصر.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي " إن الرئيس السوداني أعرب خلال اتصاله عن أمله أن يمن الله بالشفاء العاجل للمصابين وأن يجنب مصر وطنًا وشعبًا كل مكروه".// انتهى //00:07ت م0166