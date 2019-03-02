دبي 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسابتعد فريق الشارقة بفارق 8 نقاط عن مطارده العين بفوزه اليوم على مضيفه الفجيرة 1-صفر في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإماراتي لكرة القدم.ورفع الشارقة رصيده إلى 43 نقطة بفارق 8 نقاط عن العين الذي كان خسر الخميس أمام شباب الأهلي بهدفين نظيفين ، وبقي الفجيرة في دائرة الخطر بعد توقف رصيده في المركز الثاني عشر عند 13 نقطة.وفاز الجزيرة الثالث برصيد 34 نقطة على ضيفه عجمان بثلاثة أهداف نظيفة ، وصعد الظفرة إلى المركز السابع بفوزه على ضيفه دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف ، وفاز الوصل على مضيفه الإمارات بهدفين مقابل هدف ، ورفع الوصل رصيده في المركز العاشر إلى 20 نقطة، مقابل 12 للإمارات الثالث عشر قبل الأخير.// انتهى //00:25ت م0168