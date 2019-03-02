الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واستلعب غدًا 5 مباريات ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة السلة ، حيث في جدة يستضيف الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة النهضة الأخير برصيد نقطة 16 ، وذلك عند الساعة 5.00 على صالة الهيئة العامة للرياضة .ويلتقى على صالة الهيئة العامة الرياضة في الدمام عند الساعة 5.00 السلام والاتحاد حيث يحتل الأول المركز الثامن برصيد 19 نقطة ، بينما الثاني في المركز السادس برصيد (23) نقطة ، ويستضيف الفتح النصر عند الساعة 5.00 حيت يتصدر الأول الترتيب العام برصيد 29 نقطة ، بينما النصر في المركز الخامس برصيد 24 نقطة.وعلى صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة مبارتان الأولي تجمع الانصار والوحدة عند الساعة 4.00 حيث يحتل الأول المركز التاسع برصيد 19 نقطة ، والثاني في المركز السابع برصيد 20 نقطة ، بينما اللقاء الثاني يجمع أحد والهلال عند الساعة 5.30 ، ويحتل الأول المركز الثاني برصيد 29 نقطة، بينما الثاني يحتل المركز الثالث برصيد 24 نقطه .// انتهى //00:27ت م0169