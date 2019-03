الرياض 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسانطلقت اليوم الجمعة أولى فعاليات "الكرة تجمعنا" النسائية الخليجية التي تقام بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبإشراف من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية على صالة هيئة الرياضة ( الصالة الخضراء ) بمدينة الدمام وتستمر حتى السادس من مارس الحالي .وشهد حفل الإفتتاح الرسمي مشاركة 50 فتاة سعودية يقدمن لوحة فنية احترافية بإشراف الهنوف الضويحي، مدتها 35 دقيقة بتصميم وتنفيذ فتيات سعوديات وبإنتاج الشركة بعنوان" here I come" التي تحتفي بتمكين المرأة السعودية، و أوبريت مكون من خمسة لوح فنية تحكي عن (طموحنا عنان السماء) هذا أنا ، نحن سنشعل أحلامكم ، والمساهمة في تحقيق رؤية 2030، أغنية مخصصة للفعالية تحت مسمى Saudi girls like u" ممزوجة ما بين اللغة العربية والإنجليزية؛ لإيصال الرسالة إلى العالم بأن المرأة السعودية متمكنة وفق عادات وتقاليد وطنها، حفل غنائي أقامته الفنانة وعد، وبتواجد الفرق المشاركة في فعالية كرة القدم .من جهة أخرى شهد الحفل تواجد الفرق المشاركة .يذكر أن الفعالية الداخلية المصاحبة للحدث النسائي الرياضي ( الكرة تجمعنا ) تحظى بخصوصية تامة ، إذ يحظر استخدام اجهزة التصوير سواء بالكاميرات او بأجهزة الجوالات حسب تعليمات وأنظمة الفعالية.// انتهى//01:17ت م0170