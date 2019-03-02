نيويورك 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 32ر110 نقطة، أو 43ر0% ، ليصل إلى 32ر26027 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 20ر19 نقطة، أو 69ر0% ، ليصل إلى 69ر2803 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 82ر62 نقطة، أو 83ر0% ، ليصل إلى 35ر7595 نقطة.// انتهى //03:03ت م0175