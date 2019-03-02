اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
نيويورك 24 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 01 مارس 2019 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم الجمعة.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعًا بمقدار 32ر110 نقطة، أو 43ر0% ، ليصل إلى 32ر26027 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 20ر19 نقطة، أو 69ر0% ، ليصل إلى 69ر2803 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 82ر62 نقطة، أو 83ر0% ، ليصل إلى 35ر7595 نقطة.
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