عام / حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 2 مارس 2019 م واس
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار و تدني في الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية, كذلك على منطقتي المدينة المنورة ونجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية و على السواحل الجنوبية من منطقة مكة المكرمة (الليث والقنفذة). وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.
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