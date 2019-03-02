الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :المملكة تشارك في مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآنتدشين مشروع مستشفى عيون الجواء بـ 183 مليون ريالبرعاية خادم الحرمين.. انطلاق أعمال القمة الوزارية الرابعة لسلامة المرضى بجدة اليومنائب أمير حائل يطلق فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدنيإحالة متهمي الإخلال بالأمن للمحكمة المختصةإشادة بجهود المملكة في تعزيز التضامن الإسلاميالمملكة بالأمم المتحدة: أنظمتنا تراعي معايير حقوق الإنسان"الفلك 3" يجسد وحدة المصير بين المملكة والسوداناللغة الصينية في مناهج المملكة.. بُعد اقتصادي يستشرف المُستقبلسفارة خادم الحرمين تقدم التمور لديوان الزكاة في السودانميليشيا «العيب الأسود» تختطف الفتيات لكسر شوكة المقاومينسلامة المملكة وأمن الخليج أهم أهداف بريطانياالخميني وأكذوبة «الشيطان الأكبر»//يتبع//06:02ت م0003