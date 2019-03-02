وركزت الصحف على عدد من الملفات و القضايا في الشأن المحلي و الإقليمي و الدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ثبات الموقف) : معروف عن السياسة السعودية مواقفها الثابتة تجاه القضايا العربية على وجه الخصوص، منطلقة من تحملها مسؤولياتٍ جساماً تتصدى لها بكل حكمة واقتدار، فالمملكة هي من يقود دفة القرار العربي عبر قراراتها وسياساتها المتزنة، وبمكانتها وإمكاناتها التي تسخرها في صالح القضايا العربية.وأضافت أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير في استرجاع الحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، كما نصت عليه مبادرة السلام العربية العام 2002 التي كانت في الأصل مبادرة سعودية تبناها العرب في قمة بيروت، وجاءت إيماناً من المملكة بعدالة القضية الفلسطينية، وبأحقية الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة التي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة، فموقف المملكة من القضية الفلسطينية التي تعتبرها القضية المركزية الأولى دون منازع موقف تاريخي ثابت لا يتبدل ولا يتغير إلا فيما يكون في صالح الشعب الفلسطيني، نقف معه يداً بيد حتى يحصل على حقوقه في إقامة دولته.وأوضحت أن المواقف الثابتة للمملكة لا تقتصر على القضية الفلسطينية، بل إن الأمر كذلك ينطبق على كل ما يسهم في لمّ الشمل العربي وفي القضايا التي مازالت تشكل هماً عربياً، وجب على العرب جميعاً الالتفاف حول بعضهم البعض من أجل الخروج بحلول تضمن استمرار التضامن العربي الذي دائماً ما تسعى المملكة لتحقيقه واقعاً لما فيه من مصالح عربية عليا قابلة للتحقيق حال كنا كأمة على قلب رجل واحد، نعمل من أجل صالحنا العام كما تفعل الأمم الأخرى رغم عدم امتلاكها ذات المقومات التي نملك، والتي لا نستخدمها بالطرق المثلى التي تحقق لنا الأهداف التي نصبو إلى تحقيقها.// يتبع //06:02ت م0004