عام / الأمين العام للأمم المتحدة يدين الهجمات الإرهابية في مقديشو
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
نيويورك 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس
أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، مقدمًا تعازيه لأسر و أصدقاء الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد غوتيريس دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال و حكومته الفيدرالية في هذا المسعى، كما أشاد باستجابة خدمات الطوارئ الصومالية للتفجيرات، معربًا عن ثقته في أن مثل هذا العنف لن يثني الصوماليين عن السعي على مسار تحقيق مستقبل سلمي و مزدهر.
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