نيويورك 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بشدة الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الصومالية مقديشو أمس، مقدمًا تعازيه لأسر و أصدقاء الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.وأكد غوتيريس دعم وتضامن الأمم المتحدة مع شعب الصومال و حكومته الفيدرالية في هذا المسعى، كما أشاد باستجابة خدمات الطوارئ الصومالية للتفجيرات، معربًا عن ثقته في أن مثل هذا العنف لن يثني الصوماليين عن السعي على مسار تحقيق مستقبل سلمي و مزدهر.// انتهى //06:17ت م0010