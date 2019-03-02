سياسي / وزير الخارجية الأمريكي و نظيرته في كوريا الجنوبية يناقشان قمة الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية في هانوي
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
واشنطن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واس
أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا كانغ.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا قمة الولايات المتحدة و جمهورية كوريا الشمالية في هانوي.
وبحسب البيان اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عن كثب بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي.
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