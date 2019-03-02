واشنطن 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأجرى وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو أمس اتصالاً هاتفيًا مع وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا كانغ.وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا قمة الولايات المتحدة و جمهورية كوريا الشمالية في هانوي.وبحسب البيان اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق عن كثب بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بشكل نهائي.// انتهى //07:00ت م0011