طرابلس 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع الأمنية والعسكرية، موضحة إعلان الجيش الليبي فرض سيطرته على منطقة "أم الأرانب" بالجنوب دون أي مقاومة ليستكمل بذلك السيطرة على الحدود، باستثناء المناطق المحاذية لتونس، مما سيسهم في قطع طرق الاتصال و الدعم للميليشيات الإرهابية.وأشارت إلى لقاء وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا، مع وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني في العاصمة الايطالية روما، مستعرضًا مجالات التعاون بين البلدين و الاستقرار السياسي في ليبيا و مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، مبينة تزويد ليبيا بعشر حافلات و 14 سيارة إسعاف و 30 سيارة، بالإضافة إلى برنامج لتزويد الجانب الليبي بأدوات للتصدي لمهربي البشر.ونقلت نفي معاون رئيس الأركان العامة لشؤون التدريب التابع لحكومة الوفاق سالم جحا، تشكيل أي قوة موازية للقوات المسلحة التابعة للقيادة العامة بقيادة خليفة حفتر، موضحًا أن من أولويات عمل رئاسة الأركان بالمنطقة الغربية هي توحيد المؤسسة العسكرية.ونوهت إلى رفض الاتحاد الأفريقي خطط نظيره الأوروبي بشأن إنشاء مراكز إيواء للمهاجرين على أراضٍ أفريقية، موضحة أن الاتحاد الأوروبي وضع خططًا تتعلق «بمنصات إنزال إقليمية» في الصيف الماضي للسماح للمهاجرين الذين وُجدوا في مياه أوروبية بتقديم طلبات لجوئهم على أراضٍ أفريقية.وتناولت صحف ليبيا ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالاجتماع الذي جمع في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج و القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، برعاية المبعوث الأممي غسان سلامة، مثنيًا على الطرفين لما أحرزاه من تقدم، لا سيما الاتفاق على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا من خلال إجراء انتخابات عامة،//انتهى//07:30ت م0014