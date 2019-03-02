عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية بلغاريا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
السبت 1440/6/25 هـ الموافق 2019/03/02 م واس
الرياض 25 جمادى الآخرة 1440هـ الموافق 02 مارس 2019م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة الرئيس رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بلغاريا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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