تبوك 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واستدشن مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك غداً، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2019 تحت شعار "سلامة الاطفال غايتنا "، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقةبالمنطقة، وذلك في مجمع تبوك بارك.وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد مهندس أحمد بن محمد الشهراني أن الفعاليات التي ستستمر 5 أيام، ستشهد إقامة عدد من المناشط الموجهة لمختلف شرائح المجتمع بشكل عام وللطفل بشكل خاص تطبيقاً لشعار الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام، إضافة إلى إقامة معرض للجهات الحكومية والخاصة المشاركة لتقديم رسائلهم التوعوية للزوار، وتنظيم المحاضرات وورش العمل والمسابقات التوعوية وتقديم الهدايا للحضور.ولفت إلى أنه سيتم من خلال هذه الفعاليات تدشين حملة "كاشف الدخان لك أمان" التي تم اعتمادها من قبل قيادة الدفاع المدني، إلى جانب توزيع النشرات والكتيبات والمطويات التثقيفية وعرض للوحات التوعوية عن الحملة والسلامة بشكل عام في الطرق والميادين العامة، إضافة إلى تقديم عدد من المحاضرات في الجامعات ومدارس المنطقة، مشيراً إلى أن الفعاليات ستقام بالإضافة لمدنية تبوك في محافظات تيماء وحقل والبدع وأملج وضباء والوجه، وذلك حرصاً من مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على شمولية رفع مستوى الوعي للمواطنين والمقيمين بأعمال السلامة.وقدم العميد الشهراني شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة على ما يحظى به الدفاع المدني بتبوك من رعاية واهتمام من سموه، ومتابعة لكافة أعماله ومهامه.// انتهى //09:47ت م0017