الخرطوم 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تفويض الرئيس السوداني عمر البشير أمس سلطاته واختصاصه كرئيس لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، لنائبه الجديد أحمد محمد هارون ليعمل على تسيير مهام الحزب، ليتفرغ الأخير لإدارة شؤون الدولة كرئيس قومي.وأشارت إلى إجراء الرئيس السوداني، عمر البشير، أمس اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري، عبدالفتاح السيسي، نقل خلاله أحر التعازي له وللشعب المصري باسمه وباسم السودان حكومة وشعباً، في ضحايا حادث حريق محطة قطارات – رمسيس- بالقاهرة.وعرجت على مطالبة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أمس، الأمم المتحدة بإعلان الطرف الذي يعرقل تنفيذ اتفاق السويد الخاص بالحديدة، محملة في الوقت ذاته ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية فشل الاتفاق والانتكاسة الجديدة، خصوصًا في الجانب الإنساني.ونشرت إعلان الجيش الوطني الليبي، أمس، تحرير منطقة أم الأرانب، آخر منطقة كانت خارج سيطرته في الجنوب، ليكتمل تحرير الجنوب الليبي بالكامل وسيطرة الجيش الوطني عليه.ونقلت صحف السودان عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنه تم استخدام غاز الكلور في هجوم استهدف مدينة دوما السورية في إبريل2018.// انتهى //10:02ت م0019