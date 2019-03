الرياض 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسالنشرة الثقافية للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية ،ضمن الملف الثقافي لاتحاد وكالة الأنباء العربية ( فانا ) .كشف فريق بحث علمي من الجامعة اللبنانية الأمريكية الـ LAU وضمن استطلاعه عن حركة السكان والهجرات الإنسانية في حوض البحر المتوسط ما بين القرن الخامس والقرن الثالث قبل الميلاد أن بصمات جينية إيطالية للفينيقيين في سردينيا تظهر أن الفينيقيون ليسوا مستعمرين بل مستوطنين.وقاد فريق البحث كل من الدكتور بيار زلوعة الباحث في العلوم الوراثية في كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب في الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU)، والدكتور ليزا ماتيسو سميث في جامعة أواتاغوا في نيوزيلند اللذين قادا فريقا درس الحمض النووي الذي يعود إلى أربعة مواقع فينيقية موزعة بين سردينيا (إيطاليا) ولبنان.وعالج الباحثان خلال عملهما الحمض النووي المتوارث من الأمهات إلى أولادهن بهدف جمع أكبر قدر ممكن من المؤشرات والدلائل عن سلالة الفينيقيين.وعرضت مجلة PLOS ONE العلمية التي تصدر في الولايات المتحدة الأميركية وتحظى بالاحترام والتقدير في الأوساط الأكاديمية نتائج الأبحاث مشيرة إلى أهمية ما توصل إليه الفريق من الدور الإيجابي الذي قام به الفينيقيون في الحضارة الإنسانية من خلال تعزيز التفاعل بين الشعوب ونشر حضارتهم وثقافة التعددية والاختلاط في المجتمعات التي تواصلوا معها من دون الاحتكام إلى العنف والحروب.وكان فريق زلوعة قد استهل العمل على مشروع الحمض النووي قبل 12 عاما، وحقق الكثير من المعطيات والنتائج لكن الإمكانات الحديثة المتوفرة أتاحت الوصول إلى المزيد من النتائج الدقيقة خصوصا في التعامل مع البقايا القديمة، ما وفر الكثير من المعطيات لدرس بقايا رفات الفينيقيين الموجودة في المدافن الفينيقية في لبنان وسردينيا (التي تعتبر من أكبر المدافن الفينيقية في العالم).وشرح زلوعة أن الفريق فوجئ بعدة أمور، منها أنه كان يتوقع اكتشاف بقايا شرق أوسطية للفينيقيين في مدافن سردينيا، فإذ به يفاجئ ببصمات جينية أوروبية فينيقية مختلطة في المدافن عينها، إضافة إلى توفر بصمات شرق أوسطية بقيت في جينات سكان سردينيا الإيطاليين الحاليين في موازاة اكتشاف بصمات جينية أوروبية في مدافن فينيقية في لبنان ولا زالت موجودة في سكان لبنان الحاليين، لكن الأهم كان اكتشاف بصمات جينية في المدافن الفينيقية في سردينيا يعود أصلها إلى سكان الجزر وسائر المستوطنات الفينيقية في باقي القارة الأوروبية وشمال أفريقيا , ما يؤكد أن الفينيقيين لم يكونوا مستعمرين للمناطق التي دخلوها وتعاملوا معها، بل مستوطنين.من جانب آخر نال الطبيب اللبناني الدكتور عامر حمادة رئيس قسم الأوعية الدموية Angiologie في المركز الطبي الجامعي في ميلوز – فرنسا الجائزة الأولى لأمراض الشرايين من قبل مركز الاتحاد الأوروبي للأطباء الاختصاصيين ومقره في بروكسل وذلك من بين ثمانين مركزا جامعيا متخصصا تقدموا للفوز بها تقديرا لأعماله وانجازاته.وتسلم الدكتور حمادة جائزته في احتفال عام أقيم في ميلانو، عرض فيه الطبيب الفائز أبحاثه ودراساته ونشاط مركزه الجامعي في هذا المجال، في حضور المراكز الأوروبية المعتمدة ومراكز الأبحاث المتخصصة في كل دول الاتحاد في طب الشرايين والأوردة LIEMS و CESMER.والجائزة التي نالها الدكتور حمادة هي من الجوائز والشهادات المعروفة في الاتحادات الطبية الأوروبية وتُمنح إثر امتحانات ومؤسسات مهنية طبية تقوم بها الدوائر الطبية في الاتحاد الأوروبي.ويرأس الدكتور حمادة مركز ميلوز منذ العام 2008 ويعرض دراساته وأبحاثه في ندوات دورية ينظمها مركز الأطباء الاختصاصيين الأوروبيين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية.// يتبع //10:08ت م0020

وأضافت الوكالة اللبنانية ضمن ملفها الثقافي أنه لأول مرة سيكون لبنان ضمن المنافسين على جوائز "أوسكار"، إذ اختير فيلم ـ قضية رقم 23 ـ اللبناني للمخرج زياد دويري بين الأفلام الخمسة الطامحة إلى نيل الجائزة العريقة عن فئة أفضل فيلم أجنبي خلال الحفل التسعين لتوزيع هذه الجوائز في آذار مارس المقبل، وفق الترشيحات التي أعلنتها الأكاديمية الأميركية لفنون السينما وعلومها التي تمنح جوائز"أوسكار".وكان فيلم دويري اختير في مرحلة أولى ضمن اللائحة ما قبل النهائية للترشيحات التي تضمّ تسعة أفلام، من بين 92 فيلماً رشّحتها دولها لجائزة "أوسكار أفضل فيلم أجنبي", كما رُشّح فيلم "كفرناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي رسميا للأوسكار للحصول على جائزة أفضل أكاديمية أجنبية.من جانب آخر فازت الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) بجائزة "لايزر فيش ران سمارتر 2018 " عن فئة أفضل خدمات للطلاب (Best Students Services Award) في المؤتمر العالمي الذي نظمته شركة "لايزر فيش" Laserfiche الأميركية أحد أكبر مقدمي برمجيات إدارة الشركات في العالم منذ العام 2005 في لونغ بيتش – كاليفورنيا، وتشارك فيه أكثر من ثلاثة آلاف شركة ومؤسسة من كل أنحاء العالم للتداول في التطورات في عالم برمجيات الإنترنت وتكريم المؤسسات والجمعيات التي تقدم مبادرات خلاقة لتعزيز مسار ومحتوى إدارة برامج الكومبيوتر وما يتصل بها.ويعود نجاح دائرة المعلوماتية في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) وتفوقها بين الجامعات في هذا الإطار إلى تمكنها من تقديم خدمات متطورة عبر الإنترنت والهاتف الخليوي إلى الأساتذة والطلاب والموظفين ما أتاح ويتيح لهم الوصول إلى ما يحتاجونه من وثائق ومعلومات بسرعة وأمان.وشكلت عوامل الأمان والجهوزية والسرعة سبباً رئيساً لاختيار اللبنانية الأميركية (LAU) التي تمتلك تراثاً أكاديمياً كبيراً على مستوى الجامعات في لبنان والمنطقة لحفظ الأرشيف والوثائق والمستندات التاريخية والثقافية في المتاحف وعبر الإنترنت Online Museums.وأوضح مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون المعلوماتية كميل أبو النصر الذي قدم مداخلة شاملة خلال المؤتمر عن آلية استخدام برنامج Laserfiche في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) قائلاً: "إن الهدف الأساسي للجامعة يتمثل في الانتقال من العمل الورقي إلى الاعتماد على المعلوماتية لإنجاز الأعمال بطريقة آمنة ومبتكرة، وما ينجم عن ذلك من مساهمة في الحفاظ على البيئة من خلال خفض استعمال الورق".يذكر أن الجامعة اللبنانية الاميركية (LAU) من المؤسسات الرائدة في عالم الانترنت سواء على مستوى لبنان أو المنطقة وكانت له انجازات عدة، وأيضاً فريق العمل المندفع الذي يعمل على تطوير وإعداد البرامج في شكل متواصل أو من خلال مواكبة الحداثة الدائمة في هذا القطاع.// يتبع //10:08ت م0021

من جانب آخر حصدت دارا نشر لبنانيتان اثنتين من جوائز الدورة الثانية عشرة 2017- 2018 من "جائزة الشيخ زايد للكتاب" في أبو ظبي، إذ فازت دار التنوير للطباعة والنشر التي يديرها الناشر حسن ياغي بجائزة النشر والتقنيات الثقافية، كما فاز بجائزة الشيخ زايد للأدب الروائي السوري خليل صويلح عن روايته "اختبار الندم" الصادرة عن دار هاشيت أنطوان/نوفل في بيروت العام 2017.وفاز في هذه الدورة أيضا كل من: الكاتبة الإماراتية حصة خليفة المهيري بجائزة "أدب الطفل والناشئة" عن كتابها "الدينوراف"، والروائي المصري أحمد القرملاي بجائزة المؤلف الشاب عن روايته "أمطار صيفية"، والمترجم التونسي ناجي العونلي بجائزة "الترجمة" عن كتاب "نظرية إستطيقية" الذي نقله من الألمانية إلى العربية، والباحث المغربي محمد المختار مشبال بجائزة "الفنون والدراسات النقدية" عن كتابه "في بلاغة الحجاج: نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطاب"، والباحث الألماني داغ نيكولاوس هاس بجائزة "الثقافة العربية في اللغات الأخرى" عن كتابه الصادر بالإنجليزية "الشيوع والأنكار: العلوم والفلسفة العربية في عصر النهضة الأوروبية.فيما نالت المخرجة اللبنانية نادين لبكي جائزة لجنة التحكيم عن فيلمها "كفرنحوم" في ختام الدورة الحادية والسبعين لمهرجان كان السينمائي (8-19 الجاري) , ويتطرق الفيلم الذي عُرض يوم الخميس الماضي إلى مواضيع راهنة من أطفال الشوارع إلى اللجوء والعنف الأسري وزواج القاصرات.من جهة أخرى احتل أربعة أطفال لبنانيين المركزين الثاني والثالث في مسابقة عالمية للحساب الذهني اختُتمت في ولاية بينانغ الماليزية وشارك فيها 350 طالبًا من 21 دولة, فيما حصدت طفلتان لبنانيتان لقبين للبنان في مسابقة الحساب الذهني التي أقيمت في جنوب أفريقيا وشارك فيها 300 متباري من مختلف دول العالم .ونال اللبناني المتخصص في جراحة الدماغ والأعصاب والعمود الفقري والباحث في علوم الأعصاب ومدير مركز الأبحاث في علوم الجهاز العصبي جوزيف مارون المعراوي جائزة أفضل بحث علمي لسنة 2017-2018 “Top paper of the year”، الذي نُشر في المجلة العالمية “Neurosurgery”، التي تُعد الأولى في مجال الأبحاث العلمية التي تُعنى بجراحة الأعصاب والدماغ والعمود الفقري وهي تنشر فقط الأبحاث التي تُعد ذات قيمة علمية مهمة.وبذلك حقق الطب اللبناني إنجازا عالميا جديدا عبر البروفيسور المعراوي، وأثبت تفوقه وجدارته، حيث اختير البحث الذي أجراه المعراوي بمساعدة باحثين وعدد من الطلبة كأفضل بحث علمي لسنة 2017-2018.ويتركز البحث على تخفيف آلام المريض الذي يخضع لجراحة العمود الفقري بشكل فاعل وملموس عبر حقن الجرح بمادة الكلونيدين قبل إجراء الجراحة.وقد دُعي البروفسور المعراوي ليقدم هذا الإنجاز العلمي في المؤتمر الدولي لجراحة الاعصاب " CNS" الذي عقد في مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأميركية بحضور زهاء 1500 طبيب من مختلف دول العالم أتوا للمشاركة في هذا الحدث العلمي.من جانب آخر اختير بول سالم رئيسا لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن كأول رئيس لبناني عربي في تاريخ مراكز ومعاهد (Think Tanks) المعروفة في الولايات الأميركية المتحدة يرأس المعهد ، وذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمناء بحضور رئيس المجلس الذي سبق له أن شغل منصب نائب رئيس المعهد لمدة 5 سنوات متتالية .// يتبع //10:08ت م0022

فيما أعلنت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" في بيان أن وفدها إلى معرض ألمانيا الدولي السبعين للاختراعات والأفكار الجديدة (iENA 2018) تمكن من الفوز بميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وثلاث ميداليات برونزية في المعرض، إضافة إلى عدد من الجوائز منها اختراع بدلة مدنية - عسكرية ذكية، تساعد على تدفئة الجندي في الشتاء، وتخفيه عن نظر الأعداء" الذي أثار اهتمام عدد من المستثمرين والشركات الأجنبية التي أبدت استعدادها التفاوض حوله", وجهاز يستعمل لتحويل أي مستوعب مجهز لنقل أشياء ثمينة ومهمة بطريقة آمنة وذكية, وحل متكامل للأتمتة والتحكم الإلكتروني للبيت الذكي , ونظام سلامة وأمان لمدرج المطار يخلي المدرج قبل استعماله، وينذر في حال وجود أي عائق عليه , وجهاز لمراقبة تسرب الغاز يعمل على إطفاء الأجهزة الكهربائية في حال وجود أي تسرب , واختراع طريقة مبتكرة لاستعمال الأشكال ثلاثية الأبعاد لتسهيل العملية التعليمية .وقُدمت في معرض "iENA" في نسخته السبعين الذي امتد من 1 إلى 4 تشرين الثاني 2018 أكثر من 721 اختراعا من أنحاء العالم، خاصة البلدان الصناعية، وكان الجناح اللبناني محط أنظار الوفود الدوليةمن جانب آخر نالت الجامعة اللبنانية الاعتماد المؤسسي "Accréditation de l’établissement" من المجلس الأعلى لتقويم البحوث والتعليم العالي HCERES، وهو مؤسسة رسمية تعتمدها الدولة الفرنسية لتقويم واعتماد مختلف مؤسسات التعليم العالي في فرنسا، كما أنها مؤسسة معتمدة أوروبياً وعالمياً, أعلن ذلك رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب في مؤتمر صحفي في الإدارة المركزية في الجامعة.وختم الملف الثقافي للوكالة اللبنانية بخبر عن انطلاق "المهرجان اللبناني للكتاب" في سنته السابعة والثلاثين في دير مار الياس برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ممثلاً بوزير الثقافة غطاس خوري الذي مثل أيضاً رئيس الحكومة سعد الحريري، وبحضور النائب غسان مخيبر ممثلا لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وممثلي أحزاب وقيادات، وعدد من الشخصيات.ويتضمن المهرجان تكريم 10 أعلام ثقافية من لبنان والدول العربية، إضافة إلى ندوات يومية ونشاطات صباحية وتوقيع أكثر من 60 مؤلِّفاً.// انتهى //10:08ت م0023