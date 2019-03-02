القاهرة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، إعلان قوات سوريا الديمقراطية بدء الهجوم على أخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا.وتناولت تطورات الأوضاع في الأراضي الليبية، مشيرة إلى سيطرة الجيش الليبي على منطقة "أم الأرانب" جنوب البلاد.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع رئيس جمهورية ألبانيا إلير ميتا، وتناولت عدد من القضايا الإقليمية والدولية.وعرجت على إعلان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، موافقة إسلام آباد على عرض وساطة روسي في تسوية الأزمة مع الهند.وأفادت أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا فشلتا في اعتماد مشروعي قرار في الاجتماع الثاني من نوعه لمجلس الأمن الدولي حول الأزمة في فنزويلا.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى، عن مقتل 29 شخصًا وإصابة 80 آخرين في تفجير انتحاري نفذته حركة الشباب الإرهابية وسط العاصمة الصومالية مقديشو.//انتهى//10:09ت م0024