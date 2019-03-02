رام الله 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم للغازات المسيلة للدموع.وسلطت الضوء على مطالبة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف، وبينها إمارة موناكو، بإدانة الاحتلال الاسرائيلي والعمل من أجل إنهاء هذا الوضع غير القانوني.وأوردت التقرير الصادر عن مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية حول أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني خلال شهر فبراير الماضي، حيث استشهد ثمانية بينهم أربعة أطفال، وجرح نحو810 فلسطيني ، واعتقل 500 مواطن فلسطيني ، وهدم 43 بيتا ومنشأة، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتابعت تنديد الأزهر الشريف بسلسلة الإجراءات القمعية، التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بحق مدينة القدس المحتلة، وما شملته من اعتقالات لرموز المدينة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى المبارك.ولفتت الانتباه إلى وصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، التقرير الصادر عن محققين تابعين للأمم المتحدة حول ما تقوم به إسرائيل من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الأممية مصداقيتها.وتطرقت الصحف الفلسطينية إلى الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية "التعاون الإسلامي" والتي ستناقش القضية الفلسطينية وعدة ملفات آخرى.// انتهى //11:10ت م0027