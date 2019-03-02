بغداد 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بمخرجات الاجتماع التشاوري الذي عقدته الرئاسة العراقية للرئاسات الثلاث وقيادات الكتل السياسية العراقية أمس الاول, معتبرة اياه محاولة لدعم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ومساعدته على إكمال تشكيلته الحكوميه التي مازالت منقوصة من أربع وزراء هم الدفاع والداخلية والعدل والتربية.وعرجت على تباين وجهات النظر الكردية - الكردية على تشكيل حكومة إقليم كردستان وانعكاساتها على مجلس نواب الإقليم .وتطرقت إلى قيام الجهات العراقية المختصة خلال الأسبوعين الماضيين برفع مئات الكتل الكونكريتية التي كانت تفصل بين الأحياء البغدادية, وتعرقل سير المركبات وتعطل تنقل المواطنين.// انتهى //12:00ت م0035