عمّان 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، دعوة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لرئيسي الوزراء الهندي والباكستاني إلى تغليب لغة الحوار للحد من التوتر والتصعيد بين الهند والباكستان، حفظًا لأمن واستقرار البلدين.ونشرت إعلان الحكومة الأردنية، عن اتفاقيات ومذكرات تم توقيعها على هامش مؤتمر مبادرة لندن الذي عقد بتنظيم مشترك بين الحكومتين الأردنية والبريطانية.واهتمت بمشاركة الأردن في أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي.وسلطت الضوء على إصابة 17 فلسطينيًا بجروح مختلفة بالرصاص الحي، وثلاثة مسعفين وصحفي، بقنابل غاز مباشرة في القدم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة//انتهى//12:02ت م0036