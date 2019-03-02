وادي الدواسر 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسيشهد محافظ وادي الدواسر عبدالله بن سليمان المبارك غداً، فعاليات الاحتفاء الذي تُقيمه إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار " سلامة الأطفال غايتنا"، وذلك بمقر ساحة الاحتفالات في المعتلا.وأفاد مدير إدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر العقيد تركي بن عايض آل هقشه، أن ذلك الاحتفاء الذي تُشارك فيه جميع دول العالم أعضاء المنظمة الدولية للحماية المدنية ، يأتي تقديراً لما تقوم به المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة من جهود كبيرة ومتواصلة للحفاظ على أمن وسلامة أفراد المجتمع من المخاطر والتقليل من الآثار الناتجة عنها ولمواجهة المهددات والمخاطر التي تواجه الإنسان مما يستدعي أهمية تضافر الجهود لتحقيق الهدف المنشود في نشر ثقافة السلامة بما يتناسب مع ما تشكله تلك الأخطار على سلامة الأرواح والممتلكات وخاصة ما يخص سلامة الطفل.وعن أبرز الفعاليات التي ستُقيمها إدارة الدفاع المدني بوادي الدواسر بالمناسبة، أوضح آل هقشة أن الفعاليات التي ستستمر حتى يوم الخميس القادم، وستتضمن محاضرات عن السلامة المنزلية، وعن خطط الإخلاء، وأعمال وإجراءات الدفاع المدني، وعن الألعاب الالكترونية وخطرها، كما ستُقدم دورتين في الاسعافات الأولية للنساء وللرجال، وأخرى في الأخطار الكهربائية، وفي مهارات التعامل مع الطفل، ومعرض توعوي تُشارك في الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة، إلى جانب تخصيص يوم كامل للنساء، كما سيكون هنا برامج خاصة بالأطفال يستعرضون فيها هواياتهم في الفنون والشعر والرسم والكتابة، ومشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وورش عمل عن اشتراطات السلامة في المنشآت.يُذكر أن اليوم العالمي يُقام في الأول من شهر مارس من كل عام، ولتزامن ذلك اليوم مع يوم الجمعة ، تقرر أن يكون الاحتفال على مستوى المملكة يوم الأحد 26 / 6 / 1440هـ، الموافق 3 مارس 2019م.// انتهى //12:16ت م0040