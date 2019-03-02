جدة 25 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 02 مارس 2019 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة الاثنين المقبل، الحفل السنوي الذي تقيمه الإدارة العامة للتعليم بجدة لتكريم الطلاب المتفوقين للعام الدراسي 1438هـ - 1439هـ، وعددهم "224" طالباً، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز.وعبر المدير العام للتعليم بمحافظة جدة عبدالله بن أحمد الثقفي عن شكره وتقديره لسمو محافظ جدة على رعايته ودعمه الدائم والمستمر لأبنائه الطلاب ومشاركته لهم فرحة التتويج والتفوق، مؤكداً أن رعاية سموه وتكريمه لأبنائه هي المحفز الأكبر لمواصلة تميزهم.// انتهى //12:34ت م0043